Samsung разработала новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra

Инсайдер, выступающий в сети под ником Ice Universe, разместил в китайской соцсети Weibo новые рендеры ожидаемых часов Samsung Galaxy Watch Ultra, которые также могут получить название Galaxy Watch 7 Ultra. Впервые были представлены не только черный, но и серый варианты часов. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уникальный дизайн Galaxy Watch Ultra включает в себя квадратный корпус с круглым экраном. Новые часы будут немного крупнее модели Galaxy Watch 6 Classic: 47 на 47,4 на 16,4 мм против 46,5 на 46,5 на 10,9 мм, хотя диагональ экрана останется приблизительно такой же (около 1,5 дюйма).

Кроме того, на рендере заметна оранжевая кнопка на боковой стороне часов, которая, вероятно, выполняет функции, аналогичные кнопке "Действие" у Apple Watch Ultra. Ранее на других рендерах эта кнопка была черной. Предполагается, что корпус часов будет изготовлен из титана.

Официальное представление новинки ожидается на мероприятии Galaxy Unpacked в конце июля.

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