По пути в Испанию пропала вся партия новых смартфонов Realme GT6

В преддверии запуска нового смартфона Realme GT6 испанское подразделение бренда сообщило о краже всей первой партии устройств, предназначенных для розничной продажи в стране. Об этом сообщает портал 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на все усилия, предпринятые для возврата украденных телефонов, компания признала их попытки безуспешными. Испанское подразделение Realme выразило сожаление по случившегося и извинилось перед клиентами за неудобства, подчеркнув, что из-за произошедшего не сможет гарантировать доступность устройств в первую неделю.

Отмечается, что запланированная дата релиза, назначенная на 20 июня, остается неизменной.

Презентация Realme GT6 состоится 20 июня. Известно, что новинка предложит OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. За производительность смартфона отвечает чип Snapdragon 8s Gen 3, а аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт.

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