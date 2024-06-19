Мессенджер Google получил новые функции и дизайн

Сервис Google Messenger получил обновленный интерфейс функции "Выбрать получателей", который постепенно становится доступным для всех пользователей после первоначального тестирования в октябре. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При нажатии на Google Messages пользователи теперь получают полноэкранный пользовательский интерфейс с пятью разделами "Последние разговоры". Каждый раздел показывает фрагмент последнего сообщения. Для просмотра всей истории разговоров необходимо нажать кнопку "Еще недавние разговоры". В правом верхнем углу находится кнопка поиска.

Ниже пользователи могут получить доступ к полному списку контактов, который заменяет опцию "Новое сообщение" в старом всплывающем интерфейсе.

Несмотря на то, что новый дизайн более громоздкий, чем предыдущий, он предоставляет больше контекста и информации. Редизайн постепенно распространяется среди пользователей бета-версии, а более широкий релиз ожидается в ближайшее время.

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