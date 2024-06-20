Apple объяснила ограничения своего ИИ

В корпорации Apple объяснили, почему функции искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence будут доступны только на новых устройствах бренда. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист Джон Грубер поговорил об ИИ с топ-менеджерами Apple Джоном Джаннандреа, Грегом Джосвиаком и Крейгом Федериги. В ходе разговора представители корпорации объяснили, почему фирменная нейросеть появится только в смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и ноутбуках и планшетах на базе процессора M1 или более нового чипа.

В компании отметили, что большие языковые модели (LLM) невероятно требовательны к вычислительным ресурсам. "Мы могли бы запускать эти модели на очень старых устройствах, но это было бы настолько медленно, что было бы бесполезно", - объяснил ограничения Джаннандреа.

По словам Джосвиака, ограничения связаны только с производительностью гаджетов. Топ-менеджер компании отметил, что если бы Apple стремилась продать как можно больше новых девайсов, то сделала бы ИИ доступным только на самых новых моделях смартфонов, компьютеров и планшетов.

При этом некоторые функции ИИ добавят и в старые смартфоны. Они появятся в iOS 18, которую поддерживает в том числе вышедший в 2018 году iPhone Xr.

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