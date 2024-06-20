Новая уязвимость в Windows позволяет взламывать компьютеры через Wi-Fi

Microsoft исправила критическую уязвимость в Windows 11 и Windows 10, которая могла подвергнуть пользователей риску при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на The Register, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уязвимость (CVE-2024-30078) позволяла хакерам запускать вредоносные пакеты на устройствах, подключенных к одной сети в местах общественного пользования, таких как аэропорты, кафе, гостиницы и офисы. Злоумышленникам удавалось удаленно выполнять команды и получить доступ к системе без какой-либо аутентификации или взаимодействия с пользователем.

Microsoft выпустила исправляющий проблему патч 11 июня 2024 года в рамках рассылки ежемесячного обновления безопасности. В компании обозначили CVE-2024-30078 как "важную" уязвимость требующую немедленного исправления.

Windows 11 - это новейшая основная версия операционной системы от Microsoft , выпущенная 5 октября 2021 года. Она пришла на смену Windows 10 (выпущенной в 2015 году) и доступна бесплатно для любых устройств с этой ОС.

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