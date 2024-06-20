В сети появилось фото iPhone без камеры для работников атомных электростанций

В интернете появились фотографии iPhone без камер, без каких-либо признаков внешнего вмешательства, которые удивили людей. Как пишет издание Digital Trends, изначально снимки были опубликованы на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из пользователей Reddit опубликовал фотографию своего iPhone. При более внимательном рассмотрении люди заметили, что на задней стороне телефона отсутствует модуль камеры, а логотип Apple нарисован прямо на стеклянной крышке. Сообщается, что необычный телефон принадлежит работнику АЭС. По всей видимости, ему досталась модифицированная версия iPhone 11.

Данная фотография - не единственное свидетельство существования специальных iPhone для сотрудников особо охраняемых объектов. Например, ранее, как пишет Digital Trends, по сети ходили снимки iPhone 7 Plus без камерного модуля. Его энтузиасты заметили в магазине подержанных смартфонов в Дубае. Автор фотографии утверждал, что телефон принадлежал военному.

По сообщениям в темах обсуждения, Apple не производит iPhone без камер. Смартфоны покупаются частными компаниями и модифицируются на их собственных производствах, где камеры удаляются физически, а затем устанавливаются кастомные корпуса без модулей камер. Покупателями таких айфонов являются военные, нефтегазовые компании и образовательные учреждения.

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