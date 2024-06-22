США ввели санкции против "Лаборатории Касперского"

США в пятницу включили в санкционные списки 12 россиян, которые являются сотрудниками "Лаборатории Касперского".

Как передает Day.Az со ссылкой на Interfax, об этом сообщает американский Минфин.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввела санкции против 12 человек, которые занимают исполнительные и руководящие должности в АО "Лаборатория Касперского", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Сегодняшние действия против руководства "Лаборатории Касперского" подчеркивают нашу приверженность обеспечению целостности нашего киберпространства и защите наших граждан от злонамеренных киберугроз", - приводят в пресс-релизе слова заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.

В частности, под санкции попали исполнительный директор "Лаборатории Касперского" Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по работе с корпоративным бизнесом Кирилл Астрахань, директор по работе с персоналом компании Марина Алексеева, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев.

Раннее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что администрация президента Джо Байдена вводит полный запрет на использование американскими компаниями и гражданами программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" из соображений национальной безопасности.

"Мы объявляем, что после чрезвычайно тщательного расследования принимаем меры (...), которые запретят "Лаборатории Касперского" и всем ее филиалам, дочерним компаниям и материнской компании-учредителю предоставлять программное обеспечение для обеспечения кибербезопасности и антивирусное программное обеспечение в любой точке США", - приводят американские СМИ выдержки из заявления Раймондо.

Согласно документу Минторга, опубликованному в федеральном реестре, после 20 июля компании "Лаборатория Касперского" запрещено заключать какие-либо новые соглашения на территории США.

Компания может предоставлять существующим клиентам программное обеспечение для кибербезопасности и антивирусы до 29 сентября, но после этого "Лаборатория Касперского" не сможет предоставлять обновления для системы безопасности.

Как заявила Раймондо журналистам, решение принято в связи с тем, что "Россия продемонстрировала, что у нее есть возможности и, более того, намерения использовать российские компании, такие как "Лаборатория Касперского", для сбора личной информации американцев и превращения ее в оружие".

При этом неназванный представитель министерства торговли США заявил телеканалу CNN, что в окончательном решении ведомства о введении запрета "не указаны какие-либо конкретные случаи, когда российские власти использовали программное обеспечение компании для сбора данных".

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