Apple разрабатывает iPhone со сменными камерами

Американская технологическая корпорация Apple подала заявку на патент новой концепции задних панелей для iPhone, которые позволяют пользователям устанавливать в смартфоны дополнительные модули, такие как камеры и датчики здоровья. В патентной заявке описан механизм, использующий пружинную систему зажима для надежной фиксации сменных крышек. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Среди возможных функций, которые могут быть интегрированы в эти задние крышки, называются дополнительные аккумуляторы, датчики здоровья, включая мониторы глюкозы, и дополнительные камеры с различными возможностями. Таким образом, компания Apple стремится предоставить пользователям большую универсальность без ущерба для форм-фактора iPhone.

Однако стоит отметить, что подача заявки на патент не гарантирует реализацию этой идеи в будущих моделях iPhone. Но это свидетельствует о том, что компания активно работает над инновационными решениями для своих продуктов.

Новая модель iPhone - 16 - будет представлена осенью 2024 года. Ожидается, что она получит улучшенную камеру и глубокую интеграцию ИИ.

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