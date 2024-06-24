Кибератака на дата-центр Индонезии, хакеры требуют выкуп

Киберпреступники взломали национальный центр обработки данных Индонезии и потребовали выкуп в размере 8 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщило государственное информационное агентство Antara со ссылкой на министра связи страны Буди Ари Сетиади.

Согласно информации, атака нарушила работу некоторых государственных служб, особенно в аэропортах на прошлой неделе, хотя автоматизированные машины продолжали работать.

Министр заявил, что злоумышленники использовали новый вариант существующего вредоносного программного обеспечения под названием LockBit 3.0.

Шифровальщик LockBit - это вредоносное программное обеспечение, блокирующее доступ к компьютерным системам и требующее от пользователя выкуп за восстановление данных. LockBit автоматически отыскивает подходящую жертву, распространяется по сети и зашифровывает все данные на зараженных устройствах. Шифровальщик применяется в целевых атаках против крупных предприятий и других организаций. Используя это самоуправляемое вредоносное ПО, злоумышленники атакуют компании по всему миру, нанося им ущерб, связанный с одной из причин: остановка работы из-за внезапного отказа важнейших функций; вымогательство с целью получения финансовой выгоды; кража данных и угроза их публикации в случае невыполнения жертвой поставленных требований. Если жертва сопротивляется, хакеры могут угрожать утечкой или удалением конфиденциальных данных, пытаясь оказать давление на человека или организацию.

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