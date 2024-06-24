Еврокомиссия собирается начать расследование против Telegram

Еврокомиссар по европейским ценностям и транспарентности Вера Йоурова заявила, что ЕК собирается начать расследование против мессенджера Telegram после подозрений в том, что он приводит недостоверные данные о числе пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

"Я не доверяю Telegram. Я не верю, что у них всего 42 миллиона пользователей. Мы в комиссии убеждены, что у сервиса уже давно более чем 45 миллионов пользователей. Европейская комиссия сейчас проверяет, стоит ли нам начать расследование", - сказала Йоурова.

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