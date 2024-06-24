Раскрыты особенности дешевых очков дополненной реальности Apple

Доступная версия гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Apple Vision Pro не сможет работать автономно. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании Apple рассчитывают представить дешевую версию Vision Pro в 2025 году. Инженеры корпорации нашли способ, как сэкономить на производстве девайса. Ожидается, что новый шлем не будет автономным, как Vision Pro - для работы устройства потребуется подключение к iPhone или Mac.

Из раскрытого Гурманом отчета следует, что доступный гаджет не получит такую же вычислительную мощность, как Vision Pro, которая стоит минимум 3500 долларов. Поэтому особенностью очков станет режим работы, при котором шлем будет частично полагаться на производительность подключенного смартфона или компьютера.

"Компания не планирует отказываться от рынка гарнитур высокого класса, но появление Vision Pro второго поколения займет больше времени", - отметил Гурман. Журналист подчеркнул, что Apple перенесла выпуск второго поколения премиального устройства с 2025 года на конец 2026 года.

Apple выпустила в продажу гарнитуру дополненной и виртуальной реальности Vision Pro в феврале. Минимальная стоимость устройства составила 3500 долларов.

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