Samsung прекратила поддержку популярных моделей смартфонов

Южнокорейский технологический гигант Samsung остановил выпуск обновлений программного обеспечения (ПО) для трех широко распространенных моделей смартфонов, выпущенных в 2020 году. Об этом сообщает издание ShiftDelete, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В короткий список попали Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A41 и Galaxy M01. Эксперты предупреждают, что без регулярных обновлений эти устройства могут стать уязвимыми для различных рисков, включая угрозы безопасности. Пользователи, которые часто используют банковские приложения, должны особенно внимательно относиться к этому вопросу.

В ShiftDelete рекомендовали владельцам устаревших устройств перейти на их новые недорогие воплощения вроде Galaxy A55. Samsung Galaxy A55 будет гарантированно получать обновления ПО на протяжении пяти лет. В ассортименте вендора есть модели и с более продолжительным сроком поддержки. Например, флагман Galaxy S24 производитель обещал поддерживать до семи лет.

"При выборе нового устройства выбирайте модели с долгосрочной поддержкой программного обеспечения, чтобы ваше устройство прослужило дольше и было безопаснее", - пишет ShiftDelete.

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