Huawei запустила полностью очищенный от Google аналог Android

На конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2024 компания Huawei официально представила бета-версию своей новой операционной системы HarmonyOS NEXT. По словам компании, платформа следующего поколения основана на собственной архитектуре и полностью избавлена от элементов операционной системы Android. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

HarmonyOS NEXT построена на базе микроядерной архитектуры OpenHarmony и представляет собой распределенную операционную систему, не основанную на Android или Linux, а использующую собственное микроядро HarmonyOS. Система будет поддерживать только нативные приложения, скомпилированные с помощью Ark Compiler, и сервисы Huawei Mobile Services (HMS), что означает несовместимость с Android приложениями и APK-файлами.

Новая система обещает улучшение общей производительности на 30%, увеличение скорости подключения между устройствами в три раза и снижение энергопотребления на 20%. С точки зрения дизайна и пользовательского интерфейса, HarmonyOS NEXT остается похожей на привычные мобильные ОС.

Одним из ключевых преимуществ HarmonyOS NEXT является его единая структура, которая объединяет локальные и облачные ресурсы, обеспечивая бесшовное взаимодействие между устройствами без необходимости установки дополнительных приложений.

Также HarmonyOS NEXT обещает стать мощной медиаплатформой благодаря поддержке Ark Multimedia Engine, Ark Graphics Engine и технологии FFRT, а также трассировке лучей для игр на уровне не ниже ПК.

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