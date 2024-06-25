Назван способ вернуть WordPad в Windows 11

Журналисты издания Windows Latest назвали способ восстановить удаленный из Windows 11 текстовый редактор WordPad. Об этом сообщается на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце мая из версии Windows 11 24H2 исчезли некоторые ранее предустановленные программы, включая текстовый редактор WordPad. Журналисты издания обнаружили, что на самом деле в ОС остались системные файлы программы - их можно найти в папке Accessories раздела Windows NT. Также специалисты нашли способ вернуть его в операционную систему.

Для этого необходимо скачать связанный с WordPad файл, который предоставили журналисты, и перенести его в папку Accessories. Авторы отметили, что восстановление WordPad - не то же самое, что его переустановка. Поэтому программа не будет доступна в меню "Пуск". Однако для использования редактора можно разместить его ярлык на рабочем столе или закрепить на панели "Пуск".

Microsoft удалила текстовый редактор, так как заявила, что он устарел. В компании предложили открывать простые txt-файлы с помощью приложения "Блокнот", а документы формата doc или rtf - посредством редактора Word. WordPad присутствовал в операционных системах Microsoft начиная с Windows 95, то есть последние 29 лет.

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