Google представит свои новые смартфоны - СРОКИ
Компания Google анонсировала презентацию Made by Google, которая пройдет 13 августа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на официальный анонс.
Как правило, Made by Google проводили в октябре. На этом мероприятии представляли гаджеты Google Pixel, а также называли дату выхода свежих версий Android. В этом году презентацию проведут на пару месяцев раньше. С чем связаны изменения, не сообщается.
Мероприятие пройдет в штаб-квартире компании в городе Маунтин-Вью в Калифорнии.
"Вы приглашены на мероприятие Made by Google, где мы представим лучшее от Google AI, программного обеспечения для Android и линейки устройств Pixel", - гласит открытка, которую получили журналисты и блогеры.
Ожидается, что в рамках презентации будут представлены наработки компании в области ИИ, Android 15, три смартфона серии Pixel 9: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, а также складной Google Pixel Fold 2. Некоторые источники называют новинку Pixel 9 Fold.
Кроме того, ожидается анонс смарт-часов Pixel Watch 3 и Watch 3 XL, а также новых наушников Pixel Buds.
Вероятнее всего, в Google перенесли дату собственного мероприятия, чтобы затмить презентацию iPhone 16, который получит обновленную iOS 18 со встроенным искусственным интеллектом.
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