Xiaomi пошла по стопам Apple

Китайская компания Xiaomi последовала примеру конкурентов и перестала оснащать смартфоны комплектными зарядными блоками. Об этом сообщает портал Phone Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такое предположение возникло после выхода Redmi 13 в Европе, в комплекте которого отсутствовало зарядное устройство. При этом сама Xiaomi официально не сообщала о подобных намерениях и пока никак не комментировала изменения комплектации устройств.

Предполагается, что будущие модели Xiaomi, особенно те, что будут выпущены в Европе, могут поставляться без зарядных блоков. Этот подход уже давно применяют другие крупные производители смартфонов, такие как Apple и Samsung. Сторонники этой тенденции утверждают, что такое решение способствует сокращению электронных отходов, так как у многих пользователей уже есть зарядные устройства.

Кроме того, исключение зарядного устройства из комплекта может потенциально снизить стоимость гаджетов. Однако эксперты предупреждают, что такой шаг может создать неудобства для потребителей, особенно для тех, кто недавно приобрел смартфон и не имеет совместимого зарядного устройства. В таком случае покупка нового зарядного устройства может стать дополнительной статьей расходов.

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