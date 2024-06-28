OnePlus представила первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus представила новый флагманский планшет OnePlus Pad Pro, который во многом повторяет дизайн и характеристики оригинального OnePlus Pad, но имеет ряд ключевых отличий. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание IT-Home.

Во-первых, модель стала первым в мире планшетом, использующим флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Во-вторых, диагональ экрана была увеличена до 12,1 дюйма, но при этом сохранила соотношение сторон 7 к 5 и частоту обновления до 144 Гц. В-третьих, аудиосистема получила два дополнительных динамика и стала состоять из шести элементов. Камера представлена 13-мегапиксельным основным и 8-мегапиксельным фронтальным модулями.

Несмотря на увеличение диагонали и размеров, батарея осталась прежней и имеет емкость 9510 мАч. Зарядка осуществляется по технологии 67 Вт. OnePlus Pad Pro поддерживает работу со стилусом и магнитной клавиатурой. Корпус полностью металлический и доступен в двух цветах: сером и зеленом.

Продажи нового флагманского планшета OnePlus Pad Pro начнутся в Китае 3 июля. Устройство будет доступно в четырех конфигурациях: от 8/128 ГБ до 16/512 ГБ. Стартовая цена составит 2900 юаней (примерно 34,5 тыс. руб. по курсу на 27 июня 2024 года).

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