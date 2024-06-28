В магазине Steam появился новый рейтинг популярных игр

Valve запустила новый раздел в магазине Steam, включающий топ-100 самых популярных игр для портативной консоли Steam Deck. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что список "Самые популярные на Steam Deck" обновляется ежедневно и позволяет пользователям отслеживать самые востребованные проекты за неделю, месяц или год. По состоянию на 28 июня в топ-3 значатся Elden Ring, Stardew Valley и Balatro соответственно.

Рейтинг формируется не только на основе количества игроков, но и учитывает, насколько часто каждая игра запускается владельцами Steam Deck. В Valve отмечают, что, например, Hades 2, выпущенная всего месяц назад, уже вошла в число самых популярных игр года благодаря высокому интересу со стороны геймеров.

На странице топ-100 также отображаются актуальные цены и актуальные скидки на игры, изменения в топе и, что важно для владельцев Steam Deck, совместимость проекта с консолью с указанием уровня работоспособности игры.

Steam Deck - это портативная консоль от Valve под управлением SteamOS на базе Linux. Устройство запускает ПК-игры, загруженные пользователями в магазине Steam.

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