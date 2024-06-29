Xiaomi подтвердила скорый выпуск нового недорого Ultra-флагмана Redmi

Xiaomi официально подтвердила выпуск нового смартфона Redmi K70 Ultra. Глава подразделения Redmi Ван Тэн Томас заявил, что новинка получит защиту от пыли и воды по стандарту IP68, сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наличие такой защиты означает, что Redmi K70 Ultra получит уровень водонепроницаемости, который позволит устройству находиться на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут. Такая функция сделает устройство идеальным выбором для любителей летних путешествий, считает представитель компании.

Redmi K70 Ultra ранее был зарегистрирован в базе данных IMEI под номером 2407FRK8EC, что указывает на скорый выход устройства. Новинке приписывают OLED-экран с разрешением 1,5K, а также флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+ с оперативной памятью LPDDR5X до 24 ГБ и накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

Смартфон также получит аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Презентация Redmi K70 Ultra ожидается в Китае в июле текущего года. На глобальном рынке гаджет может появиться под другим названием.

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