Apple начала официально продавать Vision Pro за пределами США

Компания Apple запустила продажи гарнитуры дополненной реальности Vision Pro в Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре в своих фирменных магазинах. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С запуска в феврале 2024 года Vision Pro была доступна только в США. Компания отмечает, что продажи гаджета в азиатских странах сопровождаются длительными демонстрациями возможностей гарнитуры: для этого магазины Apple оборудованы специальными зонами с диванами, где потенциальные покупатели могут комфортно разместиться вместе с консультантом для инструктажа и знакомства с устройством.

В Китае в рамках запуска продаж Vision Pro присутствовала старший вице-президент Apple по ретейлу Дейдра О'Брайен, которая лично поздравила первых покупателей с приобретением.

Отмечается, что Apple адаптировала ПО Vision Pro под местные условия, предлагая альтернативы американским стриминговым сервисам. Например, китайская компания ByteDance разработала для Vision Pro приложение Douyin, аналог TikTok.

Кроме того, с 28 июня в Германии, Франции, Австралии, Великобритании и Канаде начали принимать предварительные заказы на Vision Pro, а продажи устройства в этих странах начнутся уже 12 июля.

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