Новый смартфон Red Magic признан самым мощным в мире еще до официального выхода

В преддверии презентации серии игровых смартфонов Red Magic 9S Pro в китайской соцсети Weibo появился результат прохождения новинкой бенчмарка AnTuTu. Гаджет показал рекордный уровень производительности, сообщает портал Mobiltelefon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что смартфон Red Magic с кодовым номером NX769S_V2A на базе улучшенного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version (LV), оснащенной 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной, установил новый рекорд, набрав в AnTuTu 2 369 542 балла.

Этот результат стал возможен благодаря системе активного охлаждения с турбиной, эффективно рассеивающей тепло от чипа Snapdragon 8 Gen 3 LV. Согласно данным теста, этот чипсет является переименованной версией Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, отличающейся от обычного 8 Gen 3 повышенными частотами сверхмощного ядра.

Официальная презентация игровых смартфонов серии Red Magic 9S Pro запланирована в Китае на 3 июля. Появятся ли новинки за пределами КНР и какая у них будет стоимость, пока не уточняется.

Red Magic - это линейка геймерских гаджетов от Nubia, суббренда популярной китайской компании ZTE.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!