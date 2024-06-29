Для Windows 10 начнут выпускать платные и неофициальные обновления

Acros Security объявила о продолжении выпуска обновлений для операционной системы Windows 10 через свой сервис микропатчей 0Patch в течение пяти лет после официального окончания поддержки, назначенного Microsoft на 14 октября 2025 года. Об этом сообщает портал Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

0Patch уже зарекомендовал себя как надежный поставщик обновлений для устаревших продуктов, таких как Windows 7, Server 2008 и Microsoft Office. В настоящее время сервис поддерживает шесть версий Windows 10, для которых Microsoft прекратила официальную поддержку, однако пользователи все еще могут обновить свои системы до версии 22H2 и получать бесплатные обновления от Microsoft до 2025 года.

Затем 0Patch станет основным источником обновлений безопасности для Windows 10. Стоимость годовой подписки на сервис составляет €25 за одно устройство для частных лиц и малого бизнеса или €35 для корпоративных клиентов.

Отмечается, что в отличие от официальной платной программы Extended Security Program от Microsoft, 0Patch предлагает пять лет обновлений вместо трех.

Windows 10 вышла в 2015 году и до сих пор остается самой популярной версией ОС от Microsoft. По данным Statcounter от мая 2024 года, устаревшая система установлена на 68,34% компьютерах, тогда как Windows 11 - всего 27,67%.

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