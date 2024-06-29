Samsung разработала уникальную мобильную камеру для объективов с зумом

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics представил три новых датчика изображения ISOCELL для мобильных устройств. Самым заметным среди них является ISOCELL HP9 - первый в мире 200-мегапиксельный датчик для телеобъективов. Информация об этом появилась на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ISOCELL HP9 обладает достаточно большим оптическим форматом 1/1,4 дюйма и пикселями размером 0,56 мкм. Благодаря запатентованной высокопреломляющей микролинзе из нового материала, HP9 значительно улучшает светосилу, направляя больше света на соответствующий цветовой фильтр RGB. Это приводит к более яркой цветопередаче и улучшенной фокусировке, повышению светочувствительности на 12% и повышению контрастности автофокусировки на 10%, по сравнению с предыдущими продуктами Samsung.

Другие два датчика, ISOCELL GNJ и ISOCELL JN5, имеют разрешение 50 МП. ISOCELL GNJ обладает оптическим форматом 1/1,57 дюйма и отличается наличием двух фотодиодов в каждом пикселе, обеспечивающих быструю фокусировку. ISOCELL JN5, который имеет оптический формат 1/2,76 дюйма, выделяется технологиями Super Quad Phase Detection для настройки автофокуса, Dual VTG для снижения уровня шумов при плохом освещении и DSG для улучшения HDR. Размеры датчика позволяют использовать его в качестве вспомогательной, так и в качестве фронтальной камеры.

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