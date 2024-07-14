Samsung поставит в Galaxy S25 ненавистный фанатами чип

В следующем году Samsung намерена продолжить стратегию использования двух разных чипов во флагманских смартфонах. По данным издания DigiTimes, компания намерена поставить в серию смартфонов Galaxy S25 два разных процессора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники DigiTimes утверждают, что в линейке Galaxy S25 будут использовать чипсеты Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и Samsung Exynos 2500. Каким образом будет определяться разделение, пока неизвестно.

Текущие смартфоны серии Galaxy S24 имеют чипы Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400. Выбор процессора определяется регионом продаж, как это было последние несколько лет. Однако старшая модель, Galaxy S24 Ultra, поставляется в единственной модификации - исключительно с чипом Snapdragon.

Ожидается, что окончательное решение о распределении будет зависеть от производительности Exynos 2500. По слухам, разработка Exynos 2500 ведется с акцентом на оптимизацию специально для устройств Samsung, что может сыграть ключевую роль в данном решении. Кроме того, собственное производство чипов Exynos может помочь компании сэкономить.

Презентация смартфонов Samsung Galaxy S25 ожидается в начале 2025 года.

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