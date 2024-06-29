В Telegram придумали способ заработка валюты Stars

В последней бета-версии Telegram для Android появилась функция публикации постов с фото- и видеоизображениями, доступ к которым подписчики получают только после оплаты виртуальной валютой Stars. Об этом сообщает Telegram-канал Beta Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписчики Telegram-канала смогут видеть только текст публикации, тогда как для просмотра фото или видео им потребуется оплатить установленную автором поста цену. Купить доступ можно будет с помощью виртуальной валюты Stars, которую затем пользователи могут обменять на криптовалюту TON или оплачивать с нее покупки внутри Telegram.

Пока что нововведение доступно исключительно на тестовом сервере Telegram - получить доступ к функции простым скачиванием бета-версии приложения не получится.

Для публикации поста с платным доступом необходимо выбрать медиафайлы в галерее, ввести текст подписи, нажать на кнопку с тремя точками и выбрать опцию "Make this content paid".

Когда функция появится в стабильных сборках Telegram, не уточняется. В прошлом уже существовал платный доступ к постам в мессенджере Павла Дурова, однако ее удалили из-за нарушения политики компании Apple.

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