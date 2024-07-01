Sony сворачивает производство записываемых дисков CD-R, DVD-R и BD-R

Компания Sony объявила о сокращении 250 рабочих мест на своём заводе по производству оптических дисков в японском городе Тагадзё в рамках инициативы по полному отказу от выпуска записываемых оптических носителей. Всё из-за снижения спроса на эту продукцию - потребители предпочитают другие носители, передает Day.Az.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на японскую национальную газету The Mainichi, Sony постепенно прекратит производство носителей информации на оптических дисках, включая диски Blu-ray, на своём заводе на северо-востоке Японии. Около 250 из 670 сотрудников предприятия будут уволены, при этом некоторой части работников будут предложены пакеты раннего выхода на пенсию.

Отмечается, что сокращения коснутся только производства пустых носителей, таких как CD-R, DVD-R и BD-R, в то время как выпуск дисков для рынка аудио, видео и игр продолжится в прежнем объёме, так как несмотря на растущую популярность потоковых сервисов, некоторые потребители по-прежнему отдают предпочтение физическим носителям из-за более высокого качества аудио и видео, а также возможности создавать коллекции. Кроме того, известно немало случаев, когда ранее купленный цифровой контент становился недоступным.

Общая тенденция показывает снижение спроса на оптические диски. Приводы оптических дисков (ODD) уже давно перестали быть важным компонентом настольных компьютеров и ноутбуков, а для резервного копирования данных пользователи все чаще выбирают внешние жёсткие диски, SSD, карты памяти, флэш-накопители, сетевые хранилища (NAS) и облачные сервисы. Похоже, на фоне развития технологий хранения данных предпочтения потребителей меняются.

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