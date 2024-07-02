Apple разрабатывает наушники со встроенными камерами

В 2026 году Apple запустит выпуск беспроводных наушников AirPods со встроенными камерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в своем блоге на сайте Medium сообщил известный инсайдер и аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо.

Согласно его последнему отчету, новые AirPods будут оснащены инфракрасными камерами, подобными тем, которые используются в функции Face (признан в РФ иностранным агентом) ID для iPhone и iPad. Цель компании - интеграция наушников с гарнитурой дополненной реальности Vision Pro и последующими ее версиями.

Среди преимуществ новой технологии - улучшение качества пространственного звука. Если пользователь с наушниками AirPods повернет голову во время просмотра видео на Vision Pro, источник звука в определенном направлении будет выделен для повышения качества пространственного звука и более реалистичного отображения виртуальной среды.

ИК-камера на AirPods позволит обнаруживать изменения изображения окружающей среды, что потенциально позволит управлять жестами в пространстве для улучшения взаимодействия человека с устройством. Поставщиком компонентов для ИК-камеры станет Foxconn, способный производить около 18-20 млн модулей в год, что позволит оснастить ими около 10 млн пар AirPods.

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