Опубликовано фото прототипа невышедшего смартфона Google

Google готовится представить публике Pixel Fold 2, который, как выяснилось, будет уже третьим складным смартфоном компании. Дело в том, что первый проект Pixel Fold, условный Pixel Fold 0, попал в производственный ад, из-за которого Google была вынуждена отказаться от выпуска почти готового устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Android Authority.

Оказывается, в 2022 году у Google был готовый прототип. О его существовании стало известно только после того, как недавно один из коллекционеров выложил уникальное устройство на продажу на одном из сайтов с частными объявлениями.

По данным Android Authority, смартфон носил кодовое имя "pipit" и по внешнему виду напоминает семейство Pixel 6, в рамках которого планировался его запуск на Google I/O 2022. Прототип обнаружили случайно на одном из мексиканских "онлайн-базаров", где продавался по низкой цене с неработающим внутренним экраном.

По словам продавца, устройство было куплено в США и затем вывезено в Мексику. Известно, что в нем используется чип Tensor первого поколения, модем Exynos 5123, а также основная и широкоугольная камеры на одном и том же 12-мегапиксельном сенсоре Sony IMX 363. Одной из возможных причин отмены проекта "pipit" могли стать проблемы с программно-аппаратным обеспечением серии Pixel 6.

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