Илон Маск назвал небезопасным WhatsApp

Руководитель компании SpaceX Илон Маск счел небезопасным использование мессенджера WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (в России внесена в перечень экстремистских организаций).

Об этом бизнесмен написал в ответ на публикацию в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"WhatsApp совсем не безопасен", - заявил Маск в комментарии к сообщению на канале графического дизайнера DogeDesigner. Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если Meta гарантировала шифрование данных.

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