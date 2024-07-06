https://news.day.az/hitech/1673182.html Илон Маск назвал небезопасным WhatsApp
Илон Маск назвал небезопасным WhatsApp
Руководитель компании SpaceX Илон Маск счел небезопасным использование мессенджера WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (в России внесена в перечень экстремистских организаций).
Об этом бизнесмен написал в ответ на публикацию в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"WhatsApp совсем не безопасен", - заявил Маск в комментарии к сообщению на канале графического дизайнера DogeDesigner. Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если Meta гарантировала шифрование данных.
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