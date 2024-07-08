Пользователи Windows остались недовольны новым меню «Пуск»

Microsoft представила новую тестовую версию Windows 11 для участников программы Windows Insiders, в которой дебютировало обновленное меню "Пуск". Редизайн этого меню, сосредоточенного на управлении учетными записями пользователей, вызвал неоднозначную реакцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание PCWorld.

Новая версия меню "Пуск" перемещает часто используемые опции учетной записи, такие как "Блокировка", "Выход" и "Переключение пользователя", в менее доступное место. Теперь для доступа к ним пользователи должны перейти к меню с тремя точками в правом верхнем углу, что является существенным отходом от предыдущего интерфейса с прямым доступом.

По мнению PCWorld, редизайн делает акцент на преимуществах учетной записи Microsoft и таких сервисах, как Microsoft 365 и Xbox Game Pass, отодвигая основные действия пользователя на второй план. Критики утверждают, что это усложняет выполнение основных системных задач, хотя Microsoft объясняет это изменение "повышением эффективности управления учетными записями".

Несмотря на некоторые негативные отзывы, Microsoft продолжает работать над улучшением функционала и дизайна Windows 11, чтобы соответствовать потребностям пользователей и современным тенденциям в разработке операционных систем.

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