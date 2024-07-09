Предсказан расцвет смартфонов с ИИ

Категорию смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) назвали самой быстрорастущей на рынке мобильных устройств. Об этом сообщается в блоге International Data Corporation (IDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По прогнозу специалистов компании, в 2023-2028 годах совокупный годовой темп роста поставок ИИ-смартфонов составит 78,4 процента. Аналитики предсказали, что в ближайшие четыре года на рынок будет отгружено 912 миллионов подобных девайсов. Для сравнения, за 2023 года таких устройств оказалось 51 миллион штук.

В материале говорится, что ИИ в телефонах будут использовать в работе, образовании, также будут востребованы функции для здравоохранения и развлечений. "Расцвет сегмента смартфонов Gen AI станет следующей технологической революцией", - отметили авторы отчета.

В заключение эксперты заявили, что ИИ-смартфоны изменят человеческий опыт. Так, взаимодействие с гаджетом перейдет "от прикосновения к голосу", потому что пользоваться помощью ИИ таким образом будет удобнее. Также постепенно люди будут отказываться от приложений, выполняющих какую-либо конкретную задачу.

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