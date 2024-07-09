Раскрыты все характеристики нового флагмана Xiaomi

Предполагаемые характеристики будущих смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro были размещены в китайских соцсетях задолго до официального анонса. На эту утечку обратила внимание редакция издания Ninja Android Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно слитым данным, Xiaomi 15 Pro будет оснащен более мощной батареей емкостью 5400 мАч и поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью до 80 Вт. Стандартный Xiaomi 15 получит аккумулятор емкостью 4900 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Ключевым обновлением в Xiaomi 15 Pro станет использование ультразвуковой технологии сканирования отпечатков пальцев на экране и перископического зум-объектива с датчиком OmniVision OV50K. Xiaomi 15 Pro будет оснащен 6,73-дюймовым FHD-экраном с частотой обновления 120 Гц, в то время как базовая версия получит 6,36-дюймовый FHD-дисплей с той же частотой обновления 120 Гц. Обе модели будут доступны с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Обе модели соответствуют степени защиты IP68.

Запуск Xiaomi 15 и Mi 15 Pro, предположительно, состоится в октябре 2024 года. По слухам, младшая версия будет стоить от $630, а старшая версия - от $730.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!