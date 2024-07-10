Apple подорожала до рекордного в истории уровня

По итогам торгов во вторник, 9 июля, американская технологическая корпорация Apple первой в истории достигла капитализации в размере 3,5 триллиона долларов. На конец торговой сессии стоимость одной акции приблизилась к 229 долларам, пишет Quartz, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основной причиной рекордного подорожания стало сделанное месяц назад объявление о внедрении в продукты компании искусственного интеллекта (ИИ). В рамках сотрудничества с OpenAI в следующих операционных системах будет использоваться ChatGPT, а кроме того, Apple получила место в совете директоров создателя революционного чат-бота.

Начало года для компании было не самым удачным. Объявленная после долгого молчания по поводу искусственного интеллекта инициатива Apple Intelligence позволила компании опередить Microsoft.

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