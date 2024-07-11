Роботы будут собирать новые смартфоны Xiaomi без участия людей

Пекин стал местом запуска завода нового поколения по производству смартфонов Xiaomi. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на слова генерального директора компании Лэя Цзюня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На новом заводе, расположенном на территории 81 тыс. кв. м., полностью исключено участие человека, так как все операции выполняются роботами. Вся техника на производстве способна взаимодействовать между собой в автономном режиме и поддерживать кристальную чистоту, удаляя пыль даже на микроуровне. Интеллектуальные системы контролируют качество выпускаемой продукции.

Лэй Цзюнь назвал открытие "умной" фабрики небольшим шагом для Xiaomi в исследовании будущего. Производственный процесс настроен таким образом, чтобы собирать один смартфон каждую секунду. Ежегодный объем выпуска новой фабрики составляет не менее 10 млн смартфонов.

Xiaomi инвестировала 2,4 млрд юаней в разработку нового производственного процесса. Открывшийся завод в Пекине прошел сертификацию как "национальное эталонное предприятие интеллектуального производства". На новой фабрике будут производиться телефоны Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip.

Xiaomi уже имеет опыт использования автоматизации в своем производственном процессе. В 2019 году "умная" фабрика Xiaomi в Пекине была завершена и готова к производству. Там был налажен выпуск складных Xiaomi MIX Fold.

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