Перечислены все осенние гаджеты Apple

Корпорация Apple запланировала на осень выпуск нескольких гаджетов. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа, основываясь на отчетах инсайдеров, перечислили все продукты, которые американская компания представит осенью. В первую очередь к ним относятся новые смартфоны: в линейку войдут iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Также должны анонсировать юбилейную версию Apple Watch 10 и Apple Watch Ultra 3.

Кроме того, в компании запланировали релиз новой модели беспроводных наушников AirPods 4. После их выхода AirPods 2 и 3 уберут из продажи. Вероятно Apple также выпустит второе поколение полноразмерных наушников AirPods Max.

На презентации в сентябре или на отдельном мероприятии компания должна анонсировать iPad mini 7 - самый маленький планшет бренда не обновляли с 2021 года. Кроме того, IT-гигант покажет iPad 11-го поколения и мощный компьютер MacBook Pro, основанный на процессоре M4.

С высокой долей вероятности до наступления зимы Apple может представить настольные компьютеры Mac mini и iMac, которые будут работать на чипе M4. Также компания должна показать новые версии ТВ-приставки Apple TV и умной колонки HomePod.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!