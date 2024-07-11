Для Windows 10 вышло обновление с функциями ИИ

Microsoft выпустила обязательное обновление KB5040427 для пользователей Windows 10, которое добавляет Microsoft Copilot в виде отдельного приложения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Отмечается, что свежее обновление направлено на предоставление доступа к ИИ-сервису Copilot широкой аудитории, так как Windows 11 пока не стала доминирующей версией операционной системы. Несмотря на завершение поддержки Windows 10 в 2025 году, значительное количество пользователей продолжает использовать эту версию. По данным StatCounter, в июне 2024 года Windows 10 занимала 66% рынка, а актуальная Windows 11 - 29,75%.

Обновление KB5040427 является обязательным и будет установлено автоматически при подключении к интернету и проверке обновлений, и удалить Copilot с панели задач будет невозможно. Для пользователей, которые активно используют Copilot, обновление принесет дополнительные удобства, такие как возможность изменения размера окна и его перемещения по экрану.

Распространение обновления будет происходить постепенно, поэтому поначалу у некоторых пользователей KB5040427 может не отображаться.

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