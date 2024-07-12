Нейросеть поможет офисному приложению в Windows понимать плохой почерк

Microsoft готовится к внедрению функции Copilot в OneNote для чтения и анализа рукописных текстов, начав бета-тестирование в прошлом месяце. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новая функция позволит пользователям получать выжимку заметок, написанных стилусом, задавать вопросы и создавать списки на основе этого материала. Кроме того, Copilot сможет преобразовывать рукописные заметки в печатный текст для удобного редактирования и отправки другим пользователям.

Функция способна расшифровывать даже плохой почерк. В ходе тестирования редактор The Verge отметил, что Copilot успешно переписал абзац рукописных заметок и преобразовал рукописный список дел в печатный перечень за несколько секунд.

Запущенный осенью прошлого года Copilot в OneNote будет доступен подписчикам Microsoft 365 и пользователям Copilot Pro.

Copilot - это интеллектуальный помощник Microsoft на основе искусственного интеллекта. Он объединяет возможности больших языковых моделей с данными различных приложений компании, таких как календарь, электронная почта, чаты и документы.

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