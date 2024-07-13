В смартфонах Xiaomi появится кнопка, отключающая рекламу в фирменных приложениях

Xiaomi разрешит пользователям отключать всю рекламу на смартфоне одной кнопкой. Об этом сообщает портал SmartPrix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Xiaomi приступила к тестированию новой функции в прошивке HyperOS, которая позволит пользователям отключать всю системную рекламу с помощью специального переключателя. В настоящее время отключение рекламы на устройствах Xiaomi требует сложных манипуляций через меню и настройки отдельных приложений, что делает этот процесс длительным и неудобным.

Согласно источнику, в тестовой версии HyperOS появился переключатель, который позволяет одним нажатием включать или отключать рекламу в системных приложениях. Подробности и сроки появления этой функции в стабильных сборках прошивки не сообщаются. Пока что отключить рекламу таким образом могут пользователи Xiaomi 13 Pro и некоторых других смартфонов компании в тестовых прошивках.

HyperOS - это прошивка Xiaomi, которая заменила MIUI на смартфонах, планшетах и других гаджетах компании, в том числе ее суббрендов Redmi, Poco.

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