Microsoft разрешит играть в Xbox пользователям, у которых нет консоли или ПК

Microsoft рассматривает возможность добавления двух новых тарифов для Xbox Game Pass - облачного и семейного. Об этом сообщает портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, облачный тариф будет доступен по относительно низкой цене и предназначен для пользователей, не имеющих консоль Xbox или мощного компьютера. Подписчики смогут не только транслировать игры из библиотеки Game Pass, но и приобретать их отдельно.

Семейный план, который тестировался в 2022 и 2023 годах, может быть пересмотрен. Ранее издатели сочли стоимость в $25 на пять человек слишком низкой.

Несмотря на обсуждения тарифа с рекламой, его запуск пока не планируется. В начале июля Microsoft объявила о значительных изменениях в тарифах Game Pass, включая повышение цен, что вызвало недовольство пользователей, а введение новых планов может усилить негодования пользователей, считают эксперты.

Кроме того, Федеральная торговая комиссия США (FTC) уже раскритиковала повышение стоимости подписки Game Pass и появление тарифа без входящих в него игр с первого дня релиза, чем славилась подписка от Microsoft.

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