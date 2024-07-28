Huawei отменила выпуск флагмана P70

Китайская корпорация Huawei отменила выход флагмана P70 и запустила новую линейку. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания объявила в официальном аккаунте на Weibo, что больше не будет выпускать смартфоны серии P. В фирме заявили, что новые устройства будут выходить в рамках линейки Pura.

Первым гаджетом новой серии окажется смартфон Huawei Pura 70. Это означает, что выпуск девайсов линейки Huawei P70 не состоится. Причины изменения названия серии флагманских устройств не раскрываются.

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