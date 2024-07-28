Нейросети превратят обычных роботов в адаптивных

Европейские ученые рассказали о том, как сделать промышленных роботов более безопасными для людей. Об этом сообщает издание The Next Web, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках плана по улучшению обычных промышленных роботов несколько европейских университетов объединились в проект RoboSAPIENs. Специалисты будут разрабатывать нейросети, которые фактически превратят простых роботов в адаптивных. То есть в машины, которые ради человеческой безопасности смогут адаптироваться на фоне меняющейся среды.

Системы глубокого обучения роботов будет объединять концепция MAPE-K (Monitor-Analyze-Plan-Execute-Knowledge или "Наблюдение-Анализ-Планирование-Выполнение-Знание"). Авторы концепции привели пример: если на пути робота появится закрытая дверь, то машина построит новый маршрут, не меняя первоначальной цели. Такие роботы способны постоянно получать знания.

Авторы проекта RoboSAPIENs заявили, что все наработки будут доступны бесплатно для всех производителей роботов. Конечные компании уже могут улучшать нейросети для коммерческого использования. "Наша цель - сделать европейский сектор адаптивной робототехники более эффективным, безопасным и заслуживающим доверия", - заключил координатор RoboSAPIENS Питер Горм Ларсен.

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