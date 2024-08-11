Apple может изменить дизайн своего логотипа в iPad

Apple рассматривает возможность изменения логотипа в следующих поколениях iPad. Об этом в интервью французскому изданию Numerama заявила дизайнер продуктов Apple Молли Андерсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Андерсон, логотип с изображением надкусанного яблока может быть перевернут, чтобы правильно отображаться, когда пользователь держит планшет в горизонтальной ориентации.

"Мы думаем об этом. iPad уже давно является продуктом, который используется в портретном режиме, но все больше и больше людей используют его в ландшафтном режиме. Мы не можем сказать, что это уже решено", - отметила Андерсон.

Чтобы планшетом было удобнее пользоваться в горизонтальной ориентации, в том числе в связке с клавиатурой, Apple уже перенесла фронтальную камеру и датчики Face ID с боковой на верхнюю сторону устройства. Это позволяет избежать закрытия сенсоров при разблокировке и обеспечивает более удобный угол обзора при видеозвонках.

В то время как все элементы планшета уже переведены под использование в основном в горизонтальном положении, логотип все еще оформлен для использования в вертикальной ориентации.

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