Samsung приготовила неприятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch

Samsung объявила о том, что прекратит поддержку операционной системы TizenOS для нескольких моделей своих смарт-часов. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение затронет владельцев Galaxy Watch Active 1 и 2 поколений, а также Galaxy Watch 3 и более ранних моделей. Поддержка этих устройств будет полностью прекращена к концу 2025 года.

TizenOS была представлена компанией как прорывная и гибкая система, способная интегрироваться во множество умных устройств, от часов до телевизоров. Однако после нескольких лет разработки Samsung приняла решение перестать устанавливать эту систему на свои новые устройства. Вместо этого компания начала использовать гибридную платформу на базе Wear OS, которую она назвала One UI Watch.

Прекращение поддержки TizenOS означает, что смарт-часы, работающие на этой системе, больше не получат обновления, а также потеряют доступ к сервисам и приложениям, включая магазин контента Galaxy Store. С сегодняшнего дня компания начнет удалять из магазина все приложения, связанные с TizenOS, и к концу 2025 года устройства под управлением этой системы могут стать бесполезными.

Владельцы затронутых моделей смарт-часов могут рассчитывать на поддержку и обслуживание своих устройств вплоть до окончания срока их гарантии. Кроме того, Samsung предлагает специальные условия для обмена или возврата затронутых моделей. Подробности можно найти на официальном сайте компании.

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