Adobe добавила новые ИИ-функции в Photoshop

Компания Adobe объявила о значительном расширении функциональных возможностей своих флагманских продуктов - Illustrator и Photoshop. Благодаря внедрению инструментов на базе искусственного интеллекта, пользователи получат более широкий спектр возможностей для творческой работы и лучший контроль над процессом. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, Illustrator получит генеративную векторную заливку, которая позволит художникам применять векторную графику на основании текстовых подсказок. Этот инструмент будет способен использовать элементы одного документа для заполнения другого, сохраняя при этом полный набор возможностей редактирования и масштабирования.

Другими важными нововведениями станут функция Mockup, которая поможет визуализировать конечный результат размещения иллюстрации на реальном объекте, и возможность обнаружения шрифтов в векторных и растровых изображениях. Кроме этого, появятся инструменты Text to Pattern и Tracing Engine, которые значительно упростят создание фонов и трассировку изображений соответственно.

Photoshop также получит ряд новых функций, включая Кисть выделения и Корректирующую кисть, которые значительно упростят выполнение повторяющихся задач. Помимо этого, будут внесены улучшения в инструмент Текст и контекстную панель задач, а также обновлено приложение Adobe Firefly.

Как отметила компания, все эти инновационные инструменты являются частью стратегии Adobe по постоянному развитию своих приложений посредством внедрения технологий искусственного интеллекта. Однако следует учитывать, что они требуют подключения к серверам Adobe и доступны только по подписке.

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