Китайскому космическому аппарату предрекли военное применение

Разработанный в КНР беспилотный многоразовый космический аппарат можно использовать в военных целях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Reuters.

"Очевидно, что у него есть военное применение, включая, например, тщательный осмотр объектов противника или выведение их из строя", - заявил агентству преподаватель кафедры оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете Марко Лангбрук.

Среди невоенных областей применения космического беспилотника Лэнгбрук упомянул дозаправку спутников.

В мае 2023 года китайский беспилотный космический аппарат многоразового использования благополучно возвратился на Землю, проведя 276 дней на орбите планеты. В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации назвали это событие "прорывом".

По словам некоторых наблюдателей, китайский аппарат будет способен нести средства слежения и съемки для сбора разведданных, писало издание South China Morning Post. Журналисты отмечали, что Китай с 2011 года ведет соперничество с США в создании беспилотного многоразового космического аппарата небольших размеров. Некоторые эксперты полагают, что китайский проект может напоминать американский орбитальный аппарат Boeing X-37.

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