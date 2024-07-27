Xiaomi представила дешевый смартфон Poco, посвященный «Дэдпулу и Росомахе»

Компания Xiaomi представила в Индии лимитированную версию смартфона Poco F6 Deadpool & Wolverine Limited Edition, которая посвящена премьере фильма "Дэдпул и Росомаха". Об этом сообщает портал Gizbot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон не отличается по техническим характеристикам от стандартной модели Poco F6, однако выделяется уникальным дизайном и комплектом. Устройство выполнено в красном цвете с объемным изображением главных героев фильма - антигероя Дэдпула и мутанта Росомахи.

Лимитированная версия поставляется в тематической коробке, включающей различные эксклюзивные аксессуары, такие как блок питания с надписью "Deadpool" и иголка для извлечения SIM-карты с логотипом Дэдпула.

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