В «Проводнике» Windows 11 заработало беспроводное соединение со смартфоном

В последнюю тестовую сборку Windows 11 была интегрирована новая функция, позволяющая пользователям беспроводным способом просматривать папки и файлы и управлять ими на Android-смартфоне. Об этом говорится в блоге разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, смартфон в "Проводнике" будет отображаться рядом с локальными дисками компьютера. Чтобы сейчас активировать данную функцию, нужно иметь смартфон под управлением операционной системы Android 11 или выше, быть участником программы Windows Insider и установить последнюю бета-версию приложения Link to Windows.

Для включения отображения смартфона в "Проводнике" пользователям потребуется вручную активировать соответствующую опцию в настройках компьютера, которую можно найти в "Параметрах" - "Bluetooth и устройства" - "Мобильные устройства" - "Связь с телефоном" и включить доступ из "Проводника".

Пользователи стабильной версии Windows 11 смогут воспользоваться данной функцией после ее официального релиза с обновлением. Сроки появления нововведения у всех пользователей не раскрываются.

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