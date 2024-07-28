В Telegram появились новые функции

Разработчики Telegram выпустили новую бета-версию мессенджера для Android с множеством новых функций, которые скоро появятся в основной версии приложения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает портал "Код Дурова".

Одним из ключевых изменений станет появление каталога мини-приложений. Так, в поиске появится новая вкладка для мини-приложений, где пользователи могут искать веб-программы и игры по названию, а также просматривать ранее запущенные и популярные мини-приложения.

Недавно появившийся встроенный браузер в Telegram тоже получит обновление с рядом новых функций. Так, пользователи смогут открывать несколько страниц одновременно и переключаться между ними, просматривать историю, создавать закладки, а также управлять кэшем и файлами cookie. Кроме того, будет доступна возможность смены поисковой системы.

Также пользователи смогут выставлять в историях погодный стикер, отображающий текущую температуру, и выбирать обложки для видеоисторий в профиле, устанавливая в качестве обложки кадр из этого же видео.

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