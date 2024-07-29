Инцидент с CrowdStrike вынудил Microsoft пересмотреть подход к безопасности

Microsoft планирует изменить свои протоколы безопасности в ответ на недавнее неудачное обновление программного обеспечения компании CrowdStrike, которое привело к параличу систем во всем мире. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вице-президент Windows Джон Кейбл подчеркнул важность "сквозной устойчивости" и инноваций в области безопасности. В рамках этой стратегии Microsoft планирует ограничить доступ к ядру, как это делает Apple, чтобы защититься от аналогичных уязвимостей.

Хотя эти изменения будут постепенными, они демонстрируют значительное изменение подхода Microsoft к защите экосистемы Windows. Цель - укрепить безопасность и предотвратить новые катастрофы.

"Примерами инноваций являются недавно анонсированные VBS-анклавы, которые обеспечивают изолированную вычислительную среду, не требующую защиты драйверов режима ядра от несанкционированного доступа, и служба сертификации Microsoft Azure, которая может помочь определить уровень безопасности пути загрузки. В этих примерах используются современные подходы с нулевым доверием и показано, что можно сделать для поощрения методов разработки, которые не зависят от доступа к ядру", - сказал Кейбл.

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