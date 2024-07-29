Илон Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы в США

Бизнесмен Илон Маск предположил, что Google может вмешиваться в американские выборы, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

На своей странице в X (Twitter) он выложил скриншот страницы браузера, где в поисковой строке введен запрос "президент Дональд". Среди предлагаемых вариантов нет Дональда Трампа, но есть "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган". 40-м президентом США был республиканец Рональд Рейган в 1981-1989 годах.

Комментируя твит "Google принадлежит демократам", Маск написал, что компания "навлечет на себя множество проблем, если вмешается в выборы".

Маск говорил, что в прошлом поддерживал демократов, которых называл "партией доброты", но впоследствии изменил мнение и стал считать политическую силу "партией раскола и ненависти". Он не раз критиковал политику действующего президента-демократа Джо Байдена и заявлял, что администрация экс-президента Трампа "эффективно добивалась целей". После покушения на политика на митинге в Пенсильвании в июле бизнесмен поддержал кандидатуру республиканца на пост главы государства.

Свою поддержку Маск активно демонстрирует в X, который приобрел в октябре 2022 года. Как отмечает MSNBC, тот факт, что бизнесмен владеет крупной платформой, вызывает беспокойство с учетом прошлых попыток вмешательства в выборы при помощи соцсетей и операций по "введению общественности в заблуждение".

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